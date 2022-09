Zaporizhzhia | 60 sabotatori ucraini attaccano la centrale su due chiatte | neutralizzati

(Di giovedì 1 settembre 2022) È stato sventato dai russi a Energodar, dove si trova lanucleare di Zaporozhya, la più grande d’Europa, un blitz di una sessantina di sabotatotia bordo di suefinalizzato a impedire agli ispettori dell’Aiea la prevista visita all’impianto atomico per verificare la situazione, i rischi connessi al conflitto Russia-Ucraina e i livelli di radioattività. Un gruppo di truppe ucraine, ha rivelato Alexander Volga, capo dell’amministrazione provvisoria della città, all’agenzia russa Interfax, ha attaccato la regione di Energodar, il cui territorio è controllato dalla Russia, ed è stato aperto il fuoco sull’esercito ucraino. Volga ha precisato che “c’è stato uno sbarco di truppe ucraine, sono attualmente immobilizzate, giacciono in un cottage estivo. La nostra aviazione ci sta lavorando. Abbiamo scoperto la loro ...

Ore 8.50ucraini hanno cercato di occupare la centrale nucleare dima sono stati eliminati: lo rende noto il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. 'Intorno alle 6 di ...L'esercito russo fa sapere che una squadra di "" dell'esercito ucraino è arrivata vicino alla centrale nucleare di. Dalle prime ore di questa mattina l'esercito ucraino spara ...Guerra in Ucraina: a causa dei bombardamenti nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, slitta di circa tre ore la visita dell'Aiea.Rischio terza guerra mondiale in Ucraina: segnalati spari in prossimità di Zaporizhzhia, la Russia incolpa Kiev. Oggi la missione Aiea ...