Vuoi farti sbloccare su Whatsapp? Ecco come fare | funziona davvero

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 1 settembre 2022) Vi è mai capitato di essere bloccati su? Per chi ha avuto l’esperienza non è sempre piacevole scoprire un blocco del genere. In molti casi ci si domanda il motivo di una scelta così drastica, ma niente paura perché ora c’è un modo per farsi. È capitato anche a me, due volte, e vi assicuro che non ho ancora capito il motivo per cui mi hanno bloccata. Penso che molti di voi abbiano vissuto la mia stessa esperienza ma non preoccupatevi, perché ora sembra ci sia un modo per farsi. Vediamo. Fonte gettySe non riuscite più a contattare un familiare, un amico o un collega allora è possibile che siate stati bloccati dalla persona in questione. Maper scoprire se è in atto un blocco su? I metodi sono ...