Us Open 2022, Berrettini: "Giocato meglio nei momenti clou. Murray? Sarà bella lotta"

"Mi aspettavo una partita complessa contro un giocatore atipico che serve molto bene e da fondo gioca 'strano'. Un po', quando la mattina si è alzato il vento, ho capito che sarebbe stata una partita difficile. Sono partito lento ma ho avuto una bella reazione. Nel terzo e quarto set ero superiore nel senso che ho avuto più occasioni, ma non sono riuscito a convertirle e quindi poi ci siamo ritrovati al tiebreak: la cosa buona è che sono riuscito a giocare meglio nei momenti clou". Così Matteo Berrettini, ai microfoni di Eurosport, commenta la vittoria in quattro set (di cui gli ultimi due vinti al tiebreak) contro il francese Hugo Grenier. Ora, al terzo turno, il tennista azzurro dovrà vedersela con Andy Murray: "Questa sarà la quarta volta che lo affronterò".

