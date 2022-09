Uomini e Donne Anticipazioni: Ida Torna Da Alessandro! Scoppia Il Caos! (Di giovedì 1 settembre 2022) Uomini e Donne ha riaperto i battenti con le prime registrazioni della stagione. Ed ecco arrivare già i primi colpi di scena. Ida Platano si è riavvicinata all’ex Alessandro Vicinanza e questo ha scatenato un pandemonio in studio. Il primo ad attaccare entrambi, è stato Armando. Una registrazione molto movimentata ed in cui i litigi si sono sprecati. Ma ecco tutto quello che è accaduto e che vedremo in onda su Canale 5 a settembre! Ida Torna tra le braccia di Alessandro Vicinanza! La nuova stagione di Uomini e Donne promette scintille. Questo almeno è quello che emerge leggendo le Anticipazioni relative alle prime due registrazioni, tenutesi in queste ultime ore. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, si viene a sapere che Ida e Riccardo continuano ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 1 settembre 2022)ha riaperto i battenti con le prime registrazioni della stagione. Ed ecco arrivare già i primi colpi di scena. Ida Platano si è riavvicinata all’ex Alessandro Vicinanza e questo ha scatenato un pandemonio in studio. Il primo ad attaccare entrambi, è stato Armando. Una registrazione molto movimentata ed in cui i litigi si sono sprecati. Ma ecco tutto quello che è accaduto e che vedremo in onda su Canale 5 a settembre! Idatra le braccia di Alessandro Vicinanza! La nuova stagione dipromette scintille. Questo almeno è quello che emerge leggendo lerelative alle prime due registrazioni, tenutesi in queste ultime ore. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, si viene a sapere che Ida e Riccardo continuano ...

