Ultime Notizie – Covid Italia | Speranza | “Vaccini aggiornati tra 10 giorni | dopo ok Aifa”

"L'Ema oggi darà il primo ok ai Vaccini adeguati alle varianti Omicron, il 5 settembre l'Aifa si pronuncerà e credo che le prime forniture arriveranno attorno alla prima decade di settembre". Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza ospite del forum de 'La Stampa'. Il ministro è tornato poi sugli antinfiammatori. "Siamo stati il primo Paese che ha dato indicazioni chiare sugli antinfiammatori, tutte le circolari a partire da novembre 2020 hanno dato sempre queste raccomandazioni – ha detto Speranza – Anche in questo caso il messaggio è stato 'che ci fate vaccinare a fare tanto esistono le cure'". Ma "dire no ai Vaccini perché ci sono le cure è sbagliato. Abbiamo seguito i protocolli, il Consiglio superiore di sanità ha dato i pareri favorevoli, lo stesso professor Remuzzi, autore ...

