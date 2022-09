Ultime Notizie – Al Lido si compie Il regno di Von Trier: “Il Parkinson? Sto bene, a parte il tremore” (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna Il regno di Lars Von Trier. A 28 anni dal debutto, il regista danese porta alla 79° edizione della Mostra di Venezia la terza e definitiva stagione della sua serie The Kingdom: Riget Exodus, ovvero The Kingdom Exodus. Era il 1994, quando Von Trier, ispirato da Twin Peaks di David Lynch, presentò la prima stagione, nel 1997 la seconda, ora è la sonnambula Karen (Bodil Jørgensen) a recarsi in una notte buia e tempestosa nell’ospedale chiamato il regno, intuendo come Un enorme organismo di carne e sangue si sia materializzato nelle stanze e nei corridoi della struttura. Saprà liberare il regno dal suo tormento? Assente dal Lido e collegato via Zoom, il regista danese rassicura sulle sue condizioni di salute, ovvero il morbo di Parkinson da cui è affetto: “Sto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Torna Ildi Lars Von. A 28 anni dal debutto, il regista danese porta alla 79° edizione della Mostra di Venezia la terza e definitiva stagione della sua serie The Kingdom: Riget Exodus, ovvero The Kingdom Exodus. Era il 1994, quando Von, ispirato da Twin Peaks di David Lynch, presentò la prima stagione, nel 1997 la seconda, ora è la sonnambula Karen (Bodil Jørgensen) a recarsi in una notte buia e tempestosa nell’ospedale chiamato il, intuendo come Un enorme organismo di carne e sangue si sia materializzato nelle stanze e nei corridoi della struttura. Saprà liberare ildal suo tormento? Assente dale collegato via Zoom, il regista danese rassicura sulle sue condizioni di salute, ovvero il morbo dida cui è affetto: “Sto ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - VesuvioLive : Lutto a Gragnano, 13enne cade dal quarto piano e muore - FilippoCarmigna : RT @sole24ore: ?? La leader di Fratelli d’Italia #Meloni si è così espressa a Pescara parlando della vendita di #ItaAirways: -