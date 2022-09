Tiziana Morandi, altre tre denunce per la “mantide della Brianza”: clienti sedati e derubati duranti i massaggi (Di giovedì 1 settembre 2022) Da Monza sono arrivate tre nuove denunce a carico di Tiziana Morandi, la 47enne della provincia di Monza arrestata a fine luglio con l’accusa di aver reso incoscienti con benzodiazepine e derubato sei vittime. Il suo modus operandi si ripeteva, come scrive la versione milanese de Il Corriere della Sera: prima un contatto tramite i social poi l’appuntamento a casa per un massaggio. Quindi, la 47enne offriva qualcosa da bere ai clienti, che poco dopo venivano presi da un’improvvisa sonnolenza. Al risveglio, ore dopo, si ritrovavano con meno soldi nel portafogli. Lo schema ha fatto sì che Morandi venisse soprannominata “mantide della Brianza“. Le vittime più recenti sono residenti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Da Monza sono arrivate tre nuovea carico di, la 47enneprovincia di Monza arrestata a fine luglio con l’accusa di aver reso incoscienti con benzodiazepine e derubato sei vittime. Il suo modus operandi si ripeteva, come scrive la versione milanese de Il CorriereSera: prima un contatto tramite i social poi l’appuntamento a casa per uno. Quindi, la 47enne offriva qualcosa da bere ai, che poco dopo venivano presi da un’improvvisa sonnolenza. Al risveglio, ore dopo, si ritrovavano con meno soldi nel portafogli. Lo schema ha fatto sì chevenisse soprannominata ““. Le vittime più recenti sono residenti in ...

