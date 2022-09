Serie A 2022/2023, quinta giornata: le probabili formazioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Subito di nuovo in campo la Serie A 2022/2023 con il primo appuntamento pre competizione europee: ecco dunque le probabili formazioni della quinta giornata. Tutto pronto già al sabato con in i big match: Juventus ospite a Firenze della Fiorentina, Napoli ospite a Roma della Lazio, e soprattutto il derby di Milano tra Milan e Inter. Domenica sera sarà poi il momento della Roma sul campo dell’Udinese, per terminare poi il lunedì con ben 3 posticipi. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei venti tecnici della massima Serie nei link di seguito. FIORENTINA-JUVENTUS MILAN-INTER LAZIO-NAPOLI CREMONESE-SASSUOLO SPEZIA-BOLOGNA HELLAS VERONA-SAMPDORIA UDINESE-ROMA MONZA-ATALANTA SALERNITANA-EMPOLI TORINO-LECCE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Subito di nuovo in campo lacon il primo appuntamento pre competizione europee: ecco dunque ledella. Tutto pronto già al sabato con in i big match: Juventus ospite a Firenze della Fiorentina, Napoli ospite a Roma della Lazio, e soprattutto il derby di Milano tra Milan e Inter. Domenica sera sarà poi il momento della Roma sul campo dell’Udinese, per terminare poi il lunedì con ben 3 posticipi. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei venti tecnici della massimanei link di seguito. FIORENTINA-JUVENTUS MILAN-INTER LAZIO-NAPOLI CREMONESE-SASSUOLO SPEZIA-BOLOGNA HELLAS VERONA-SAMPDORIA UDINESE-ROMA MONZA-ATALANTA SALERNITANA-EMPOLI TORINO-LECCE SportFace.

