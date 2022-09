Perché nessuno vuole Arthur? Il vero motivo che nessuno conosce (Di giovedì 1 settembre 2022) Cerchiamo di capire quali sono le difficoltà della Juventus nel cedere Arthur, centrocampista brasiliano con diversi problemi. Arrivato dal Barcellona con l’obiettivo di essere il regista di cui la Juventus aveva bisogno, non è mai riuscito ad essere il centrocampista che la gente (e probabilmente anche la società) si aspettava. La sua esperienza in Italia, infatti, non è stata per nulla positiva considerando anche le diversità tra il calcio spagnolo e quello italiano. In questa sessione di mercato la società bianconera ha provato in tutti i modi a cederlo ma, fino ad oggi, nessuna squadra si è mai spinta fino in fondo; cerchiamo di capire il reale motivo. LaPresseCome precedentemente accennato, infatti, Arthur ha faticato tantissimo nel trovare il giusto spazio per imporsi in un sistema che di gioco che, almeno sulla carta, era ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 settembre 2022) Cerchiamo di capire quali sono le difficoltà della Juventus nel cedere, centrocampista brasiliano con diversi problemi. Arrivato dal Barcellona con l’obiettivo di essere il regista di cui la Juventus aveva bisogno, non è mai riuscito ad essere il centrocampista che la gente (e probabilmente anche la società) si aspettava. La sua esperienza in Italia, infatti, non è stata per nulla positiva considerando anche le diversità tra il calcio spagnolo e quello italiano. In questa sessione di mercato la società bianconera ha provato in tutti i modi a cederlo ma, fino ad oggi, nessuna squadra si è mai spinta fino in fondo; cerchiamo di capire il reale. LaPresseCome precedentemente accennato, infatti,ha faticato tantissimo nel trovare il giusto spazio per imporsi in un sistema che di gioco che, almeno sulla carta, era ...

