Nucleare | Bonelli a Calenda | ' mappa siti fake? Dica dove vuole impiantare centrali'

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Ieri abbiamo reso pubblici i siti nei quali, presumibilmente, Calenda e la destra vorranno impiantare le centrali nucleari. Il leader di Azione ritiene che si tratti di una fake news e nega che quelli siano i plausibili siti. Risponda allora alla nostra domanda: dove propone di installare 40 GW di energia Nucleare? Si tratta di una risposta che non deve a me o a noi, bensì agli italiani. dove intende mettere queste centrali nucleari da 40 GW?". Così i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, candidati alla Camera dei Deputati per l'Alleanza Verdi e Sinistra.

