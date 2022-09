No! Il Regno Unito non ha recentemente sconsigliato il vaccino anti Covid alle donne in gravidanza (Di giovedì 1 settembre 2022) Circola lo screenshot di un documento con il quale si sostiene che il Regno Unito abbia recentemente sconsigliato le vaccinazioni anti Covid-19 nelle donne in gravidanza. La stessa narrazione è stata diffusa in televisione, a seguito di un intervento del medico sospeso Giovanni Frajese durante la trasmissione Fuori dal Coro in onda su Rete4. Quanto basta per alimentare gli animi negli ambienti No Vax, ma la smentita arriva proprio dal Regno Unito. Per chi ha fretta Si sostiene che il Regno Unito abbia recentemente sconsigliato il vaccino anti Covid-19 nelle donne in ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Circola lo screenshot di un documento con il quale si sostiene che ilabbiale vaccinazioni-19 nellein. La stessa narrazione è stata diffusa in televisione, a seguito di un intervento del medico sospeso Giovanni Frajese durante la trasmissione Fuori dal Coro in onda su Rete4. Quanto basta per alimentare gli animi negli ambienti No Vax, ma la smentita arriva proprio dal. Per chi ha fretta Si sostiene che ilabbiail-19 nellein ...

