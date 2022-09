Gina76280162 : RT @HSkelsen: La Guardia costiera turca riferisce di una nave partita dall'Ucraina, Lady Zehma, che stava navigando verso l'Italia, con 3.0… - amaryllide1 : RT @EnricoFaraboll1: ????Ancora emergenza nello stretto del Bosforo. Secondo la Guardia Costiera, la nave LADY ZEHMA, diretta dall'Ucraina a… - EnricoFaraboll1 : ????Ancora emergenza nello stretto del Bosforo. Secondo la Guardia Costiera, la nave LADY ZEHMA, diretta dall'Ucrain… - Lukyluke311 : ?? Turchia - La nave mercantile #LadyZehma , che trasportava 3.000 tonnellate di mais dall’Ucraina, si è arenata nel… - rtl1025 : ?? La nave '#LadyZehma', partita dall'#Ucraina con un carico di 3000 tonnellate di grano per l'Italia, si è arenata… -

Agenzia ANSA

La'Lady Zehma', partita dall'con un carico di 3.000 tonnellate di grano per l'Italia, si è arenata nel canale del Bosforo a Istanbul a causa di un malfunzionamento al timone. Lo rende noto ...Si tratta di unadi 173 metri, la Lady Zehma, "arenata a causa di un guasto al timone nella ... al Tg1 rispondendo a una domanda sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia in. Un "appello ... Nave ucraina diretta in Italia arenata a Istanbul - Ultima Ora La nave 'Lady Zehma', partita dall'Ucraina con un carico di 3.000 tonnellate di grano per l'Italia, si è arenata nel canale del Bosforo a Istanbul a causa di un malfunzionamento al timone. (ANSA) ...Mentre in Ucraina è ancora in pieno svolgimento la guerra tra procura tra russi ed anglosassoni, gli USA giocano pericolosamente col fuoco sul versante opposto dell’Eurasia: la visita di Nancy Pelosi ...