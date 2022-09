Monza-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 1 settembre 2022) Lunedì 5 settembre nello Stadio Brianteo alle ore 18:30 si disputerà la partita Monza-Atalanta valida per la 5 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno subito quattro sconfitte consecutive: la prima è arrivata dal Torino in casa, la seconda è arrivata in trasferta dal Napoli che ha segnato ben 4 reti, la terza ha perso nuovamente in casa con l’Udinese e infine la quarta è arrivata in trasferta con la Roma che ha trovato la tripletta perfetta. Gli ospiti hanno vinto in trasferta con la Sampdoria, hanno pareggiato in casa con il Milan e infine hanno vinto in trasferta con il Verona. Oggi 1 settembre affronteranno il Torino in casa. In classifica il Monza è ventesimo con 0 punti, mentre l’Atalanta è al settimo posto con 7 punti. Monza-Atalanta: probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) Lunedì 5 settembre nello Stadio Brianteo alle ore 18:30 si disputerà la partitavalida per la 5 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno subito quattro sconfitte consecutive: la prima è arrivata dal Torino in casa, la seconda è arrivata in trasferta dal Napoli che ha segnato ben 4 reti, la terza ha perso nuovamente in casa con l’Udinese e infine la quarta è arrivata in trasferta con la Roma che ha trovato la tripletta perfetta. Gli ospiti hanno vinto in trasferta con la Sampdoria, hanno pareggiato in casa con il Milan e infine hanno vinto in trasferta con il Verona. Oggi 1 settembre affronteranno il Torino in casa. In classifica ilè ventesimo con 0 punti, mentre l’è al settimo posto con 7 punti....

