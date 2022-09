Mondiali di Vela | nel Nacra 17 Tita-Banti tra i top ten

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 settembre 2022) Prima giornata intensa e con buone prestazioni da parte dei portacolori italiani impegnati nel Campionato del Mondo delle Classi 49er, 49erFX e17 in svolgimento in Canada ad Halifax in Nova Scotia. Partenza netta pernei17 con Ugolini – Giubilei e Bissaro – Frascari che rimangono tutti in top ten. Nei 49er solo una prova disputata e buon settimo posto generale per Ferrarese – Chistè. Nella classe 49erFX la top ten è chiusa dall’equipaggio Germani – Bertuzzi. 49er La classifica overall dopo 1 prove: 1° Fisher – Pequin (FRA) 1° Taylor – Hawes (GBR) 3° Sztorch – Staniul (POL) 3° Mollerus – Macdiarmid (USA) Gli italiani in gara: 7° Ferrarese – Chistè (ITA) 25° Crivelli Visconti – Calabrò (ITA) 35° Anessi – Gamba (ITA) Le dichiarazioni dei protagonisti: Simone Ferrarese: “Giornata impegnativa con ...