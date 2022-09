L’Unione Europea cancella i visti agevolati per i russi (Di giovedì 1 settembre 2022) L’Unione Europea ha cancellato i visti agevolati per i russi. La risposta della russia non si è fatta attendere Una riunione informale dei ministri degli Esteri dei Ventisette ha deciso di sospendere il rilascio di visti agevolati per i cittadini russi. A livello Ue, dunque sarà più difficile per tutti ottenere permessi di ingresso e soggiorno sul territorio delL’Unione Europea. La russia ha replicato che la questione «non rimarrà senza conseguenze» e che «deciderà se le misure saranno simmetriche, asimmetriche o altre che in Ue non si aspettano. Se a Bruxelles hanno deciso di spararsi ancora una volta a un piede è una loro scelta». Leggi anche: COVID-19, LE NUOVE ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022)hato iper i. La risposta dellaa non si è fatta attendere Una riunione informale dei ministri degli Esteri dei Ventisette ha deciso di sospendere il rilascio diper i cittadini. A livello Ue, dunque sarà più difficile per tutti ottenere permessi di ingresso e soggiorno sul territorio del. Laa ha replicato che la questione «non rimarrà senza conseguenze» e che «deciderà se le misure saranno simmetriche, asimmetriche o altre che in Ue non si aspettano. Se a Bruxelles hanno deciso di spararsi ancora una volta a un piede è una loro scelta». Leggi anche: COVID-19, LE NUOVE ...

