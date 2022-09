Live Bologna-Salernitana 1-1 | Dia trova il pareggio all' 88'

internewsit : LIVE Serie A – L'Atalanta chiude giochi: tris Koopmeiners. Pari a Bologna - - internewsit : LIVE Serie A – Il Torino accorcia le distanze: cambia il risultato a Bergamo - - internewsit : LIVE Serie A – L'Atalanta sfiora il tris: solo la traversa dice di no! - - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Salernitana 1-0: live report, formazioni e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Salernitana 1-0: live report, formazioni e dettagli -

Allo stadio Dall'Ara, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall'Ara,e Salernitana si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSalernitana 1 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio ore 20.45 1' - ...... ovvero quella trae Salernitana , per adesso vede invece trionfare l'equilibrio, dato ... di Chiara Ferrara) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta golscore: vincono Inter e Roma ...79' Fasi confuse di gioco, con la Salernitana che non riesce ad organizzare una manovra offensiva efficace. Il Bologna tiene basso il ritmo e prova a ripartire di contropeide 71' Ancora un occasione p ...Su un lancio dalla difesa, Bronn sbaglia il posizionamento, Gyomber in intervento disperato atterra Sansone, sul filo del fuorigioco, lanciato a rete. 48' Salernitana tramortita in questo avvio, il Bo ...