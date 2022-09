"L'Italia lo sta già facendo": ecco perché ora siamo un bersaglio di Putin (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci voleva il vertice dei ministri degli Esteri e della Difesa dei Paesi UE, riunito da ieri a Praga, dove si chiuderà oggi, per spingere il nostro ministro della Difesa Lorenzo Guerini a squarciare il velo di segretezza che Roma ha imposto sul sostegno Italiano all'esercito ucraino. Il titolare della Difesa Italiana ha ammesso che l'Italia non solo fornisce armi a Kiev, ma ne addestra i militari. Intervenendo sul tema di una campagna coordinata a livello di Unione Europea per la formazione dei combattenti di Kiev, Guerini ha spiegato come già il nostro Paese faccia la sua parte: «Garantiamo mirate attività addestrative al personale ucraino per rendere più sicuro l'impiego dell'armamento. Nonostante la crisi di governo, s' è finalizzato il quarto decreto di aiuti». Si sa che gli aiuti militari Italiani all'Ucraina sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Ci voleva il vertice dei ministri degli Esteri e della Difesa dei Paesi UE, riunito da ieri a Praga, dove si chiuderà oggi, per spingere il nostro ministro della Difesa Lorenzo Guerini a squarciare il velo di segretezza che Roma ha imposto sul sostegnono all'esercito ucraino. Il titolare della Difesana ha ammesso che l'non solo fornisce armi a Kiev, ma ne addestra i militari. Intervenendo sul tema di una campagna coordinata a livello di Unione Europea per la formazione dei combattenti di Kiev, Guerini ha spiegato come già il nostro Paese faccia la sua parte: «Garantiamo mirate attività addestrative al personale ucraino per rendere più sicuro l'impiego dell'armamento. Nonostante la crisi di governo, s' è finalizzato il quarto decreto di aiuti». Si sa che gli aiuti militarini all'Ucraina sono ...

