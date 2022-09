"Letta ha già perso", il rischio price cap e Tik Tok: quindi, oggi... (Di giovedì 1 settembre 2022) quindi, oggi...: il sondaggio sugli indecisi, l'imbarazzante video della candidata dem e i timori di Scholz Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 settembre 2022)...: il sondaggio sugli indecisi, l'imbarazzante video della candidata dem e i timori di Scholz

Berlusconi, Renzi, Pd sbarcano tutti su TikTok. Salvini: 'Benvenuti'. Berlusconi boom su TikTok Il video del leader di Forza Italia a meta' giornata, già aveva preso ... Pd su TikTok: Alessandro Zan testimonial della prima uscita 'Da oggi - dice Enrico Letta - il Pd e' su ... Letta: da Milano comincia la rimonta Così il segretario del Pd Letta,a margine dell'inaugurazione della campagna elettorale. "Lo faremo innanzitutto con il voto dei giovani che hanno già dimostrato di essere favorevoli nei nostri ..."