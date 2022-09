Leonardo DiCaprio è tornato single: ha chiuso con Camila Morrone dopo che lei ha compiuto 25 anni. E i social si scatenano sulla sua “regola” (Di giovedì 1 settembre 2022) Leonardo DiCaprio è tornato single. A riportare la notizia della rottura con la fidanzata Camila Morrone, da poco 25enne, è il magazine People. La crisi di coppia, iniziata lo scorso giugno, sarebbe deteriorata fino all’incrinarsi definitivo del rapporto. I due, in una relazione da cinque anni, non hanno confermato, né smentito l’indiscrezione. Se fosse vero, però, sarebbe l’ennesima compagna (di una lunga lista) che la stella di Hollywood lascia prima del 26esimo anno di età. Alcune delle precedenti fidanzate? Bar Refaeli, Nina Agdal, Kelly Rohrbach ed Erin Heatherton, fino alla storica morosa Gisele Bündchen, con cui l’attore ha avuto una storia di sei anni. Mere coincidenze? Forse. Ma sul web circola da tempo una teoria secondo la quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022). A riportare la notizia della rottura con la fidanzata, da poco 25enne, è il magazine People. La crisi di coppia, iniziata lo scorso giugno, sarebbe deteriorata fino all’incrinarsi definitivo del rapporto. I due, in una relazione da cinque, non hanno confermato, né smentito l’indiscrezione. Se fosse vero, però, sarebbe l’ennesima compagna (di una lunga lista) che la stella di Hollywood lascia prima del 26esimo anno di età. Alcune delle precedenti fidanzate? Bar Refaeli, Nina Agdal, Kelly Rohrbach ed Erin Heatherton, fino alla storica morosa Gisele Bündchen, con cui l’attore ha avuto una storia di sei. Mere coincidenze? Forse. Ma sul web circola da tempo una teoria secondo la quale ...

MuneebTarar1 : Leonardo DiCaprio's GFs - idkwiaccount : impossibile ha superato i 25 - 361_magazine : Nuova fiamma per #Dicaprio? - lazia1989 : RT @Bi0197: leonardo dicaprio molla tutte le sue fidanzate perché sotto sotto la crush per kate winslet non gli è mai passata - TwisBeats : The Leonardo DiCaprio effect. -