La Spagna taglia l’Iva sul gas dal 21 al 5% fino alla fine dell’anno

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il governo dellaabbasseràsul gas per tre mesi. Lo ha annunciato il primo ministro Pedro Sanchez, spiegando che il taglio sarà dal 21 al 5% e partirà da ottobre per concludersi a dicembre. Il premier ha spiegato che l’inflazione superiore al 10% su base annua lo ha spintodecisione: «Dato che stiamo per entrare in autunno e inverno, ci sembra ragionevole cercare di abbassare la bolletta del riscaldamento» degli spagnoli, ha dichiaratoradio Cadena Ser. su Open Leggi anche: Come i leader hanno gestito la crisi per la guerra in Ucraina? Per gli Europei Draghi meglio di von der Leyen e Sanchez – Il sondaggio Caldo record in, Sanchez: «Non indossate la cravatta inutilmente, così risparmieremo energia» Treni gratis per 3 mesi e bonus per studenti: Sanchez vara le ...