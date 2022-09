La regina delle televendite Wanna Marchi compie 80 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Un libro e una serie Netflix. Wanna Marchi, regina delle televendite, si appresta a festeggiare 80 anni e a ‘riprendersi’ la scena. Scontata la sua condanna per truffa e bancarotta, la teleimbonitrice più famosa d’Italia spegnerà le candeline con accanto la figlia Stefania Nobile con cui ha diviso la vita e il carcere. Domani, 2 settembre, non ci sarà nessuna festa in grande stile ma un compleanno intimo, a pochi giorni dalla perdita del secondo marito Francesco Campana che è le rimasta accanto per 35 anni. Una semplice cena in famiglia, lontano da riflettori e polemiche che probabilmente non mancheranno con le rivelazioni contenute nella biografia e nella docu-serie di quattro puntate, entrambe in uscita il 21 settembre prossimo. Dall’alga ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Un libro e una serie Netflix., si appresta a festeggiare 80e a ‘riprendersi’ la scena. Scontata la sua condanna per truffa e bancarotta, la teleimbonitrice più famosa d’Italia spegnerà le candeline con accanto la figlia Stefania Nobile con cui ha diviso la vita e il carcere. Domani, 2 settembre, non ci sarà nessuna festa in grande stile ma un compleanno intimo, a pochi giorni dalla perdita del secondo marito Francesco Campana che è le rimasta accanto per 35. Una semplice cena in famiglia, lontano da riflettori e polemiche che probabilmente non mancheranno con le rivelazioni contenute nella biografia e nella docu-serie di quattro puntate, entrambe in uscita il 21 settembre prossimo. Dall’alga ...

