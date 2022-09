La Dolce Vita eletta canzone dell’estate 2022 (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Estate 2022: il premio va a La Dolce Vita Dopo tanta attesa ieri sera sono finalmente andati in onda su RTL 102.5 i Power Hits dell’estate 2022. Sul palco dell’Arena di Verona si sono esibiti numerosi artisti e tra loro è stata incoronata la canzone vincitrice dell’estate. Il premio è andato a La Dolce Vita, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 1 settembre 2022) Estate: il premio va a LaDopo tanta attesa ieri sera sono finalmente andati in onda su RTL 102.5 i Power Hits. Sul palco dell’Arena di Verona si sono esibiti numerosi artisti e tra loro è stata incoronata lavincitrice. Il premio è andato a La, L'articolo proviene da Novella 2000.

rtl1025 : ?? Il tormentone dell’estate è “La dolce vita” di un trio scatenato: @Fedez, @marasattei e @Tananai5… - simacheansia : RT @maniconio: La dolce vita non vediamo l'ora che tutta l'umanità si dimentichi di te non appena scatterà il solstizio d'autunno - SMSNEWSOFFICIAL : FEDEZ, TANANAI E MARA SATTEI CON “LA DOLCE VITA” VINCONO IL POWER HITS ESTATE 2022 - sl92130 : RT @venere_dirimmel: La dolce vita ???????????? - beatricebiasco_ : RT @maniconio: La dolce vita non vediamo l'ora che tutta l'umanità si dimentichi di te non appena scatterà il solstizio d'autunno -