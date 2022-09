Hector Bellerin ha scelto la sua prossima squadra: niente Serie A! (Di giovedì 1 settembre 2022) Accostato negli scorsi giorni al Sassuolo, alla fine Hector Bellerin ha scelto di tornare nuovamente in Liga dopo l’ottimo rendimento in prestito al Betis nella passata stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino destro dell’Arsenal ha infatti raggiunto un accordo totale sui termini del proprio contratto con il Barcellona, rimasto scoperto in quel ruolo dopo aver chiuso la trattativa lampo per il prestito di Sergiño Dest con il Milan. Bellerin Barcellona Accordo I Gunners sono pronti a rescindere con lo spagnolo, ma si aspetta ancora la decisione finale dei blaugrana. Beffato, dunque, il Sassuolo che negli ultimi giorni sperava di poter metter a segno il clamoroso colpo last minute. A poche ore dalla chiusura del mercato, l’unica speranza per i neroverdi è che i catalani decidano ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 1 settembre 2022) Accostato negli scorsi giorni al Sassuolo, alla finehadi tornare nuovamente in Liga dopo l’ottimo rendimento in prestito al Betis nella passata stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino destro dell’Arsenal ha infatti raggiunto un accordo totale sui termini del proprio contratto con il Barcellona, rimasto scoperto in quel ruolo dopo aver chiuso la trattativa lampo per il prestito di Sergiño Dest con il Milan.Barcellona Accordo I Gunners sono pronti a rescindere con lo spagnolo, ma si aspetta ancora la decisione finale dei blaugrana. Beffato, dunque, il Sassuolo che negli ultimi giorni sperava di poter metter a segno il clamoroso colpo last minute. A poche ore dalla chiusura del mercato, l’unica speranza per i neroverdi è che i catalani decidano ...

