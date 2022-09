Grinta e classe, che Musetti a New York! (Di giovedì 1 settembre 2022) Affrontare su campi rapidi come quelli di New York un attaccante di razza, poco conosciuto e in grande fiducia, è una brutta gatta da pelare. Ancor più se hai un tennis come quello di Lorenzo Musetti, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Affrontare su campi rapidi come quelli di New York un attaccante di razza, poco conosciuto e in grande fiducia, è una brutta gatta da pelare. Ancor più se hai un tennis come quello di Lorenzo, ...

ghiegi : Sarà sempre #FinoAllaFine Grinta (o #Garra che calza di più), capacità di soffrire, difesa rocciosa, classe in alc… - mario_cama : Mi commuovo ?? Quanta classe, grinta e mentalità vincente in questa foto! ?? 3?? - zazoomblog : Grinta e classe che Musetti a New York! - #Grinta #classe #Musetti #York! - 1987_Lorenza : RT @Sax7374: @cuoredialiante Forse perche' con la sua grinta e classe.. impedisce alla Juve di perdere..e non aspettano altro - Sax7374 : @cuoredialiante Forse perche' con la sua grinta e classe.. impedisce alla Juve di perdere..e non aspettano altro -