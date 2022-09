Gratteri contro gli effetti della legge Cartabia, nessun dettaglio sul blitz nel Cosentino per non essere indagato. E chiede ai giornalisti di ribellarsi alla politica (Di giovedì 1 settembre 2022) Il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha tenuto una conferenza stampa dopo la maxi operazione contro la ‘ndrangheta che ha portato all’arresto di 202 persone: in questo contesto, il magistrato ha duramente attaccato la legge Cartabia e l’impossibilità di fornire dettagli sull’inchiesta al fine di evitare di essere indagato o sottoposto a procedimento disciplinare. Gratteri contro gli effetti della legge Cartabia, nessun dettaglio sul blitz nel Cosentino per non essere indagato In occasione della conferenza stampa organizzata per l’operazione sistema che è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Il procuratore di Catanzaro, Nicola, ha tenuto una conferenza stampa dopo la maxi operazionela ‘ndrangheta che ha portato all’arresto di 202 persone: in questo contesto, il magistrato ha duramente attaccato lae l’impossibilità di fornire dettagli sull’inchiesta al fine di evitare dio sottoposto a procedimento disciplinare.glisulnelper nonIn occasioneconferenza stampa organizzata per l’operazione sistema che è ...

