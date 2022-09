Genoa, Puscas: «Non ci nascondiamo: l’obiettivo è la Serie A» (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole di George Puscas sugli obiettivi del Genoa: «Questo club ha la stessa voglia di Serie A che ho io» Il nuovo acquisto del Genoa, l’attaccante George Puscas, ha parlato al Secolo XIX. Di seguito le sue parole sulla scelta di vestire la maglia dei grifoni e gli obiettivi della squadra. «Ho deciso subito. Ho sentito che questo club ha la stessa voglia di Serie A che ho io. E quindi sono nel posto giusto. C’è un gruppo forte e sono stati fatti acquisti molto importanti. Non ci nascondiamo, vogliamo andare in A: è il nostro obiettivo e non lo vogliamo fallire. Anche se penso che sarà l’edizione più difficile della storia della Serie B». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole di Georgesugli obiettivi del: «Questo club ha la stessa voglia diA che ho io» Il nuovo acquisto del, l’attaccante George, ha parlato al Secolo XIX. Di seguito le sue parole sulla scelta di vestire la maglia dei grifoni e gli obiettivi della squadra. «Ho deciso subito. Ho sentito che questo club ha la stessa voglia diA che ho io. E quindi sono nel posto giusto. C’è un gruppo forte e sono stati fatti acquisti molto importanti. Non ci, vogliamo andare in A: è il nostro obiettivo e non lo vogliamo fallire. Anche se penso che sarà l’edizione più difficile della storia dellaB». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GenoaCFC : ?? George Puscas è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante classe 1996 arriva dal Reading FC. In Italia ha vestit… - TuttoMercatoWeb : ?? #Genoa, l'arrivo di #Puscas in città - psb_original : Genoa, Puscas: 'Non ci nascondiamo, vogliamo andare in A' #SerieB - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Genoa, Puscas: «Vogliamo andare in A, è il nostro obiettivo» - Ilovepalermocalcio - Grifoman1 : Genoa, Puscas: «Vogliamo andare in A, è il nostro obiettivo» - Ilovepalermocalcio -