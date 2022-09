Fervono i preparativi di San Michele 2022. Assessore Fanucci illustra programma e Salotti Culturali – Intervista (Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo agli sgoccioli dei preparativi per i festeggiamenti del patrono di Aprilia, San Michele Arcangelo 2022. Il count down sta per essere avviato e, appena resa pubblica la locandina del programma, abbiamo Intervistato l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo, Gianluca Fanucci, Assessore vuole dirci, quest’anno come sono organizzati i festeggiamenti di San Michele Arcangelo? “Quest’anno i festeggiamenti saranno aperti dai Salotti Culturali, che si terranno a Piazzetta delle Erbe venerdì 23 e sabato 24 settembre, dalle ore 17,30. “Nel pomeriggio di venerdì 23, vedremo momenti artistici di ogni genere: dalla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al ballo come il tango a dibattiti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022) Siamo agli sgoccioli deiper i festeggiamenti del patrono di Aprilia, SanArcangelo. Il count down sta per essere avviato e, appena resa pubblica la locandina del, abbiamoto l’alla Cultura e allo Spettacolo, Gianlucavuole dirci, quest’anno come sono organizzati i festeggiamenti di SanArcangelo? “Quest’anno i festeggiamenti saranno aperti dai, che si terranno a Piazzetta delle Erbe venerdì 23 e sabato 24 settembre, dalle ore 17,30. “Nel pomeriggio di venerdì 23, vedremo momenti artistici di ogni genere: dalla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al ballo come il tango a dibattiti e ...

