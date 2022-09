Farmaci: fai attenzione a come li prendi, puoi diminuire l’effetto (Di giovedì 1 settembre 2022) Forse non tutti sanno che spesso si assumono le pillole nel modo sbagliato. Secondo una ricerca la postura può fare la differenza nella velocità in cui il nostro corpo assorbe i Farmaci. Entriamo nello specifico. La pillola compie un “viaggio” dal momento in cui viene assunta, dato che arriva all’interno del nostro stomaco, poi giunge L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 settembre 2022) Forse non tutti sanno che spesso si assumono le pillole nel modo sbagliato. Secondo una ricerca la postura può fare la differenza nella velocità in cui il nostro corpo assorbe i. Entriamo nello specifico. La pillola compie un “viaggio” dal momento in cui viene assunta, dato che arriva all’interno del nostro stomaco, poi giunge L'articolo proviene da Leggilo.org.

FederfarmaMo : RT @ISSalute_it: Sulle ustioni si può mettere il burro? No, evita il fai da te! ?? - OrtigiaP : RT @EmiliaUA: @Pie5974 @OrtigiaP @borghi_claudio @madforfree @barbarab1974 @LucioMalan @lucabattanta @szampa56 @maryfagi @valy_s Ma sai che… - Ecci_6 : @nichilismattivo @Simone76229921 @Toni03890305 @TheGreatGrey2 I farmaci li prendi se stai male, il vaccino lo fai q… - CogitoE11224283 : @LaBombetta76 @ilpresidenteh @_Kuri_neko_ @censuratwitte Può essere anche 1 solo, per questo non può esserci obblig… - PivaPaola : RT @ISSalute_it: Sulle ustioni si può mettere il burro? No, evita il fai da te! ?? -