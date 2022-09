Elezioni: Renzi, 'tanti ritengono Letta invotabile dopo svolta sovietica su tasse e proprietà' (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Il P si sta arrabbiando perché teme di perdere qualche voto: tanta gente, infatti, ritiene invotabile Enrico Letta, specie dopo la recente svolta sovietica sulle tasse e la proprietà privata". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews. "Ma c'è un punto che vale doppio in Toscana: noi abbiamo le idee chiare, sul rigassificatore, sul termovalorizzatore, sul Mes sanitario, sulle infrastrutture, sull'aeroporto -prosegue il leader Iv-. Il Pd purtroppo tentenna. E dire che attaccare la Meloni su questo punto sarebbe facile: a Piombino è un sindaco di Fratelli d'Italia – d'intesa con il Ps del territorio – a bloccare il rigassificatore. Ma preferiscono attaccare noi". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Il P si sta arrabbiando perché teme di perdere qualche voto: tanta gente, infatti, ritieneEnrico, speciela recentesullee laprivata". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Ma c'è un punto che vale doppio in Toscana: noi abbiamo le idee chiare, sul rigassificatore, sul termovalorizzatore, sul Mes sanitario, sulle infrastrutture, sull'aeroporto -prosegue il leader Iv-. Il Pd purtroppo tentenna. E dire che attaccare la Meloni su questo punto sarebbe facile: a Piombino è un sindaco di Fratelli d'Italia – d'intesa con il Ps del territorio – a bloccare il rigassificatore. Ma preferiscono attaccare noi".

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - borghi_claudio : A parte l'amico @Donzelli la compagnia non è delle migliori ?? Elezioni: le principali candidature in Toscana. Da R… - barbecoq : RT @LucillaMasini: Arabia Saudita: 45 anni di carcere a una donna per alcuni post sgraditi al regime. Mah, il Rinascimento me lo ricordavo… - renzianadoc : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Matteo #Renzi: 'Io credo che queste elezioni siano una sciagura in ragione del fatto che si è tolto di mez… - willerdino : RT @jontargetti: Un modo più efficace per sconfiggere dx sarebbe stata una coalizione PD, A, IV e +E. Letta però ha preferito vendicarsi d… -