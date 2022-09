Dario Liguti è il nuovo direttore sostenibilità della Unece

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dal prossimo 3 ottobre,rivestirà il ruolo digeneraleCommissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Dopo la laurea in Business Administration presso l’Università Bocconi di Milano e un master presso la London School of Economics e la Leicester University,ha lavorato presso la Banca di Sviluppo del Consigli d’Europa e con la Commissione Europea. In seguito è stato per 11 anni all’interno in General Electric, prima come responsabile delle attività di project finanzino, corporate strategy e business development, corporate finance e investment banking, per poi ricoprire il ruolo di global head of government ed export finance, gestendo i rapporti dell'azienda con il agenzie di credito all'esportazione e istituzioni finanziarie ...