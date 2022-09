Coprifuoco e smart working contro la crisi del gas? Le proposte (Di giovedì 1 settembre 2022) Coprifuoco e smart working tornano a fare ‘capolino’ nelle vite degli italiani. Ma questa volta non per il Covid e per la pandemia che, purtroppo, non si può dire ancora sconfitta. No, queste due soluzioni servirebbero per combattere la crisi del gas, per mettere un freno all’emergenza che sta preoccupando l’Italia intera (e non solo). Come l’Italia si prepara a combattere la crisi del gas Il Governo sarebbe pronto a varare un nuovo decreto per fronteggiare il caro-bollette, ma il ministro della transizione ecologica, di pari passo, starebbe lavorando per cercare di contenere l’uso di energia elettrica e gas. Temi caldi che restano nei programmi elettorali dei partiti perché da giorni non si fa altro che parlare di questo. E delle possibili soluzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022)tornano a fare ‘capolino’ nelle vite degli italiani. Ma questa volta non per il Covid e per la pandemia che, purtroppo, non si può dire ancora sconfitta. No, queste due soluzioni servirebbero per combattere ladel, per mettere un freno all’emergenza che sta preoccupando l’Italia intera (e non solo). Come l’Italia si prepara a combattere ladelIl Governo sarebbe pronto a varare un nuovo decreto per fronteggiare il caro-bollette, ma il ministro della transizione ecologica, di pari passo, starebbe lavorando per cercare di contenere l’uso di energia elettrica e. Temi caldi che restano nei programmi elettorali dei partiti perché da giorni non si fa altro che parlare di questo. E delle possibili soluzioni ...

