Conte ruba voti a Letta e punta al 15%. 5S, vince il posizionamento di sinistra (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto hanno segnalato una tendenza alla crescita per il M5S, che si sarebbe portato da quota 10-11 per cento a quota 12-12,5, con un possibile sorpasso nei confronti della Lega. Parallelamente, si starebbe invece indebolendo il PD, con... Segui su affaritaliani.it

MariaPiaRagosa : RT @VIGELLI: @serracchiani @pdnetwork peró vi svegliate ora in quanto Conte vuol soffiarvi la sx? Ma non era un punto fermo del progressis… - mazzarellantoni : RT @VIGELLI: @serracchiani @pdnetwork peró vi svegliate ora in quanto Conte vuol soffiarvi la sx? Ma non era un punto fermo del progressis… - VIGELLI : @serracchiani @pdnetwork peró vi svegliate ora in quanto Conte vuol soffiarvi la sx? Ma non era un punto fermo del… - Arturo_Parisi : RT @Affaritaliani: Conte: 'Noi parliamo alla sinistra: green e sociale'. Così ruba voti a Letta - FabrizioDalCol : 'Noi parliamo alla sx: green e sociale'Così Conte sta rubando i voti a Letta -