Caduta Libera, Gerry Scotti: “A Canale 5 non si poteva dire la parola Eurovision, adesso l’hanno sdoganata” (Di giovedì 1 settembre 2022) Caduta Libera è tornato su Canale 5 solo da pochi giorni, ma Gerry Scotti sta già regalando diversi commenti che vengono puntualmente ripresi sui social e divertono gli utenti. Se in occasione della prima puntata aveva lanciato una frecciatina alla Rai, che nei propri quiz non farebbe mai domande sulla concorrenza a differenza di quel che avviene a Mediaset, ora la tv di Stato torna nuovamente al centro dell’attenzione. Il motivo? Una domanda che riguarda l’ultima edizione dell’Eurovision nella puntata andata in onda il 30 agosto. “La cantante italiana che ha condotto a Torino la più recente edizione dell’Eurovision Song Contest”. La risposta chiaramente è Laura Pausini, ma Scotti ha commentato: “Si può dire adesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022)è tornato su5 solo da pochi giorni, masta già regalando diversi commenti che vengono puntualmente ripresi sui social e divertono gli utenti. Se in occasione della prima puntata aveva lanciato una frecciatina alla Rai, che nei propri quiz non farebbe mai domande sulla concorrenza a differenza di quel che avviene a Mediaset, ora la tv di Stato torna nuovamente al centro dell’attenzione. Il motivo? Una domanda che riguarda l’ultima edizione dell’nella puntata andata in onda il 30 agosto. “La cantante italiana che ha condotto a Torino la più recente edizione dell’Song Contest”. La risposta chiaramente è Laura Pausini, maha commentato: “Si può...

