Benzina | il taglio delle accise viene prorogato fino a questa nuova data

(Di giovedì 1 settembre 2022) Gli aumenti in bolletta e dei carburanti non sono cosa su cui scherzare: in molti hanno problemi a fronteggiare le spese e sperano nel. In seguito allo… L'articolo proda Ultimaparola.com.

i_conti_ : Prorogato il taglio delle accise: i prezzi di #benzina e #diesel restano calmierati fino al 5 ottobre #energia #italia #1settembre - LuceverdeRoma : ? #Carburanti proroga taglio delle #accise fino al #5Ottobre 2022 ? Taglio di 30 centesimi al litro delle accise s… - Notoriux : @caporix @William_Fly Per diversi motivi: - prima del taglio delle accise (prorogato ora fino al 5 ottobre) il dies… - ilmessaggeroit : Carburanti, in arrivo proroga taglio accise benzina di altri 15 giorni. Con questo decreto ministeriale si arrivere… - ItaliaStartUp_ : Sconto benzina, prorogato al 5 ottobre il taglio delle accise da 30 cent - la Repubblica -

... per far fronte all'emergenza, pensa ad un decreto autonomo per interventi sul caro energia e una proroga fino al 5 ottobre per ildelle accise sue Diesel. Palazzo Chigi si prepara a ...Lo sconto sui carburanti, previsto dal Governo Draghi attraverso ildelle accise, doveva terminare il 20 settembre. Ma è di queste ore la notizia che verrà prorogato fino al prossimo 5 ottobre. Lo ha infatti deciso il Governo che ne ha dato notizia attraverso ...La crisi energetica già in atto da tempo è acuita dalla guerra in Ucraina. Ma perché il gasolio sta diventando sempre più caro per i consumatori finaliLo sconto sui carburanti, previsto dal Governo Draghi attraverso il taglio delle accise, doveva terminare il 20 settembre. Ma è di queste ore la notizia che verrà prorogato fino al prossimo 5 ottobre.