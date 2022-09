Benevento Città Spettacolo, cala il sipario con l’energia dei Ricchi e Poveri (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Ultima serata, si è abbassato ufficialmente il sipario su Benevento Città Spettacolo. Un’edizione piena di verve, concerti trascinanti e rappresentazioni di primo piano. Insomma un pieno di spettacoli che ha saputo accontentare il palato di ogni singolo spettatore, ce n’è stato per tutti i gusti: da Nino D’Angelo a Elisa, passando per Iva Zanicchi e il trio Trap, Rhove-Lazza-Geolier. La costante di questi eventi, le piazze sempre piene, così come sono state piene in occasione di presentazioni di libri o rappresentazioni teatrali. La chiusura di questa edizione è stata affidata ai Ricchi e Poveri, una chiusura nel segno dei grandi classici della musica italiana, quelli che tutti hanno cantato e ballato almeno una volta nella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ultima serata, si è abbassato ufficialmente ilsu. Un’edizione piena di verve, concerti trascinanti e rappresentazioni di primo piano. Insomma un pieno di spettacoli che ha saputo accontentare il palato di ogni singolo spettatore, ce n’è stato per tutti i gusti: da Nino D’Angelo a Elisa, passando per Iva Zanicchi e il trio Trap, Rhove-Lazza-Geolier. La costante di questi eventi, le piazze sempre piene, così come sono state piene in occasione di presentazioni di libri o rappresentazioni teatrali. La chiusura di questa edizione è stata affidata ai, una chiusura nel segno dei grandi classici della musica italiana, quelli che tutti hanno cantato e ballato almeno una volta nella ...

anteprima24 : ** ##Benevento Città Spettacolo, cala il sipario con l'energia dei Ricchi e Poveri (VIDEO) **… - nonceIafaccio : manifesting harry styles a benevento città spettacolo 2023 - peterkama : In qualche città, come Pescara, Padova e Benevento, si pensa di diminuire i giorni di scuola (ma metà delle scuole… - italiaserait : Teatro – Al Festival Benevento Città Spettacolo la compagnia composta dai detenuti del carcere di Spoleto - ottopagine : Benevento, Veseli carico: 'Orgoglioso ed entusiasta di lottare per questa città' #Benevento -