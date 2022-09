Beach Volley: ultimo atto dei Campionati Italiani, il via a Caorle (Di giovedì 1 settembre 2022) Domani inizierà l’atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022 di Beach Volley. Ad ospitare la finale, per il quarto anno consecutivo, sarà Caorle (Ve) dove alla Beach Volley Arena, che sta ospitando anche le finali scudetto Under 16, Under 18 e Under 20. Presenti tutti i top dello sport tricolore, tra cui le coppie azzurre Windisch-Dal Corso e Samuele Cottafava in coppia con Theo Hanni, e ancora Abbiati-Andreatta, poi Enrico Rossi che per l’occasione giocherà in coppia con Marco Caminati e gli Italiani Carlo Bonifazi e Davide Benzi reduci dalla loro prima partecipazione ai Campionati Europei. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Domani inizierà l’conclusivo del Campionato Italiano Assoluto “Perla Nera” 2022 di. Ad ospitare la finale, per il quarto anno consecutivo, sarà(Ve) dove allaArena, che sta ospitando anche le finali scudetto Under 16, Under 18 e Under 20. Presenti tutti i top dello sport tricolore, tra cui le coppie azzurre Windisch-Dal Corso e Samuele Cottafava in coppia con Theo Hanni, e ancora Abbiati-Andreatta, poi Enrico Rossi che per l’occasione giocherà in coppia con Marco Caminati e gliCarlo Bonifazi e Davide Benzi reduci dalla loro prima partecipazione aiEuropei. SportFace.

