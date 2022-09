Atalanta | Gasperini | “Società non mi ha fatto un regalo a lasciarmene tanti”

(Di giovedì 1 settembre 2022) Gian Pieroha parlato al termine di-Torino 3-1, sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le parole del tecnico dei bergamaschi: “La vittoria ci permette di dar continuità, è stato un inizio positivo e tutt’altro che facile. Le nostre vittorie vengono sminuite, ma la Sampdoria ha pareggiato con la Lazio. Ora abbiamo Monza, Cremonese e Roma prima della sosta, devono darci una spinta. Mercato? Sono contento che sia finito perché oggi avevo Maehle, Boga e Hateboer coi telefoni fino al pomeriggio per andare da una parte o dall’altra. Queste sono situazioni sulle quali faccio le scelte. Lanon mi haun: qua scoppia un casino ogni volta che uno non gioca. Se lo fanno gli ...

(3 - 4 - 2 - 1): Musso; Toloi (35' st Ruggeri), Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeiners, De ... All.:. Torino (3 - 4 - 2 - 1): V. Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, ...