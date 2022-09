Abio decora le sale d’attesa della Radiologia dell’Ospedale di Udine

Leggi su udine20

(Di giovedì 1 settembre 2022) Grazie alla collaborazione dell’Associazione, ledisono statete con disegni e personaggi per rendere più leggera l’accoglienza dei piccoli pazienti pediatrici. L’iniziativa è partita dai tecnici diche hanno pensato di intervenire in uno spazio in cui gli attimi e i momenti di attesa sono molto delicati sia per gli stessi bambini che attendono la prestazione diagnostica sia per i familiari che li accompagnano. Dopo un confronto con la Clinica Pediatrica, è stata trovata la collaborazione dell’, che con l’entusiasmo che sempre caratterizza l’associazione, si è immediatamente prodigata perre le pareti ...