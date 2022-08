Zaporizhzhia | partita da Kiev la missione Aiea per l’ispezione alla centrale nucleare

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, iniziato il blocco alle forniture di gas all’Ue. Missione Aiea partita da Kiev per Zaporizhz… - corona_tweet : RT @pleccese: Zaporizhzhia, partita da Kiev la missione Aiea ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Zaporizhzhia, partita da Kiev la missione Aiea ??Leggi di più su - pleccese : Zaporizhzhia, partita da Kiev la missione Aiea ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Zaporizhzhia, partita da Kiev la missione Aiea ??Leggi di più su -

Gli esperti dell'Aiea hanno lasciato Kiev per raggiungere la centrale nucleare di, occupata dai russi nel sud dell'Ucraina, a circa 450 chilometri dalla capitale ucraina. Lo riporta l'agenzia Dpa. 'Passeremo lì qualche giorno', ha detto il capo dell'Aiea e della ...Gli esperti dell'Aiea hanno lasciato Kiev per raggiungere la centrale nucleare di, occupata dai russi nel sud dell'Ucraina, a circa 450 chilometri dalla capitale ucraina. Lo riporta l'agenzia Dpa. 'Passeremo lì qualche giorno', ha detto il capo dell'Aiea e della ...Cargo russi, secondo il quotidiano, sono partiti dall'Iran il 19 agosto scorso con almeno due tipi di droni, entrambi capaci di trasportare munizioni per attaccare radar, artiglieria… Leggi ...Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono state ...