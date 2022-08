Vuelta 2022, quindicesima tappa Martos-Sierra Nevada: percorso e altimetria (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’altimetria e il percorso con le salite della quindicesima tappa della Vuelta di Spagna 2022, che chiude la sua seconda settimana con i 153 chilometri da Martos alla Sierra Nevada, con arrivo in vetta ai 2512 metri di quota dell’Alto Hoya de la Mora. Una frazione potenzialmente determinante per le sorti della classifica generale, dal momento che non manca il terreno per attaccare anche da lontano e infliggere così distacchi davvero importanti. Oltre 4000 metri di dislivello in programma e corsa che potrà iniziare a farsi impegnativa a oltre 50 chilometri dalla conclusione con la salita dell’Alto del Purche (9,1 km al 7,6% medio), poi la discesa porterà agli ultimi 30 km che praticamente non prevedono pianura, con un saliscendi che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’e ilcon le salite delladelladi Spagna, che chiude la sua seconda settimana con i 153 chilometri daalla, con arrivo in vetta ai 2512 metri di quota dell’Alto Hoya de la Mora. Una frazione potenzialmente determinante per le sorti della classifica generale, dal momento che non manca il terreno per attaccare anche da lontano e infliggere così distacchi davvero importanti. Oltre 4000 metri di dislivello in programma e corsa che potrà iniziare a farsi impegnativa a oltre 50 chilometri dalla conclusione con la salita dell’Alto del Purche (9,1 km al 7,6% medio), poi la discesa porterà agli ultimi 30 km che praticamente non prevedono pianura, con un saliscendi che ...

