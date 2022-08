Verona | Cioffi | 'I cambi hanno girato la partita Attaccanti | soddisfatto ma non troppo Sulla mia posizione'

venti4ore : Serie A. Hellas Verona, le parole di mister Cioffi - BondolaSmarsa : EMPOLI 1-1 HELLAS VERONA: Al Castellani gli scaligeri regalano il primo tempo agli avversari poi il mister (e KALLO… - Smarso : EMPOLI 1-1 HELLAS VERONA: Al Castellani gli scaligeri regalano il primo tempo agli avversari poi il mister (e KALLO… - CalcioPillole : #Verona, #Cioffi: 'Mi aspettavo una reazione dopo i cambi'. - TuttoHellasVer1 : Empoli-Verona 1-1, Cioffi: «I cambi hanno inciso a inizio ripresa, è andata bene» -

All.:. Arbitro : Serra di Torino. Reti : 26 pt Baldanzi, 24 st Kallon. Angoli : 10 - 7 per il. Recupero : 2 e 3. Ammoniti : Faraoni e Ceccherini, Dawidovicz, Veloso per gioco falloso. ...... Rincon verticalizza subito per Gabbiadini che controlla e calcia col sinistro beffando Provedel! GOL! Empoli -1 - 1 al 69'! Rete di Kallon . Subito efficaci i cambi di: sponda aerea ...Terzo pari consecutivo dopo le sfide con Fiorentina e Lecce, al Castellani gli azzurri avrebbero meritato qualcosa in più per la prestazione offerta e le occasioni prodotte ...SERIE A - E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena al Castellani di Empoli tra la squadra di Zanetti e il Verona di Cioffi.