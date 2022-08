Uomini e Donne, Eleonora Rocchini risponde a chi le chiede che effetto le abbia fatto vedere Oscar Branzani fidanzato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Eleonora Rocchini ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram ed è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato, Oscar Branzani. I due ragazzi si erano conosciuti all’interno del dating show di Canale 5, Uomini e Donne e da lì si sono innamorati l’uno dell’altra. Una volta spenti i riflettori, Eleonora e Oscar hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata quattro lunghi anni. Relazione però terminata, dopo vari tira e molla, in modo non del tutto pacifico. Eleonora infatti, è stata al centro del gossip per un bel po’ di tempo a causa della sua relazione con Nunzio Moccia, che non era proprio un ragazzo qualunque, bensì l’ex fidanzato della sorella di Branzani e motivo di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 agosto 2022)ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram ed è tornata a parlare anche del suo ex. I due ragazzi si erano conosciuti all’interno del dating show di Canale 5,e da lì si sono innamorati l’uno dell’altra. Una volta spenti i riflettori,hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata quattro lunghi anni. Relazione però terminata, dopo vari tira e molla, in modo non del tutto pacifico.infatti, è stata al centro del gossip per un bel po’ di tempo a causa della sua relazione con Nunzio Moccia, che non era proprio un ragazzo qualunque, bensì l’exdella sorella die motivo di ...

