Tutte le novità Netflix a Settembre 2022: torna Skam Italia e tanto altro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Settembre è alle porte ed è ora di rispolverare il nostro account Netflix per Tutte le novità di Settembre 2022. Il grande gigante dello streaming ha in serbo per noi un sacco di novità, tra film, serie tv e tanto altro. Cosa vedere su Netflix a Settembre 2022? Sono tante le novità Netflix per Settembre 2022 ma alcune delle più attese sono quelle già annunciate e che stanno facendo trepidare i fan: la prima è Skam Italia 5 in arrivo proprio il 1 Settembre. La stagione, confermata mesi fa, è quella più attesa dai giovani Italiani. Cosa accadrà in ...

