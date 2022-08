Turismo in Friuli Venezia Giulia, per i manifesti la Regione sceglie la foto di un lago. Che però è in Austria (anche se di poco) (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Friuli Venezia Giulia ha scelto l’immagine di un idilliaco lago di montagna per promuovere il proprio Turismo. Ma lo specchio d’acqua ritratto nel manifesto si trova in Austria. Sui poster istituzionali spuntati alla manifestazione Aria di festa a San Daniele (Udine) è raffigurato un lago immerso nel verde, poi cime sullo sfondo e la scritta “Friuli Venezia Giulia. Tutta la libertà che vuoi”. Ma il lago di Zollner, si trova in Carinzia. A questo punto è dovuto intervenire il PromoTurismo Fvg, a cui spetta la scelta delle immagini utilizzate per la promozione del territorio regionale. Con una nota ha spiegato che l’utilizzo di quella foto era inteso a valorizzare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilha scelto l’immagine di un idilliacodi montagna per promuovere il proprio. Ma lo specchio d’acqua ritratto nel manifesto si trova in. Sui poster istituzionali spuntati alla manifestazione Aria di festa a San Daniele (Udine) è raffigurato unimmerso nel verde, poi cime sullo sfondo e la scritta “. Tutta la libertà che vuoi”. Ma ildi Zollner, si trova in Carinzia. A questo punto è dovuto intervenire il PromoFvg, a cui spetta la scelta delle immagini utilizzate per la promozione del territorio regionale. Con una nota ha spiegato che l’utilizzo di quellaera inteso a valorizzare ...

