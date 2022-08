Torino, la trattativa per Tameze è slegata da Verdi (Di mercoledì 31 agosto 2022) Adrien Tameze è uno degli obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato e nella giornata di domani il dt Davide Vagnati... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Adrienè uno degli obiettivi di mercato delin questa sessione di mercato e nella giornata di domani il dt Davide Vagnati...

sportli26181512 : Torino, la trattativa per Tameze è slegata da Verdi: Adrien Tameze è uno degli obiettivi di mercato del Torino in q… - sportli26181512 : Juve, Paredes è arrivato a Torino: ora allo Stadium per lo Spezia, il VIDEO: Una trattativa lunga mesi, l'accelerat… - BoginoMarco : @juventusfc @ACMonza Già pronta la trattativa per riportarlo a Torino a Gennaio con usuale rifiuto... - OldIceberg99 : #paredes appena sbarcato a Torino dopo questa lunghissima trattativa - Toro_News : ? | MERCATO #Boga si avvicina al #Leicester, andando a sbloccare così la trattativa che riporterebbe #Praet in gra… -