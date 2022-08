Taranto | accusa | convivente maltrattata | arrestato 42enne Polizia

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: I poliziotti della Squadra Volante hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di untarantino, presunto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi. Nei giorni scorsi, i colleghi della Squadra Volante sono intervenuti per una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura 113 di una lite violenta tra conviventi. Ad attendere gli agenti in strada, la richiedente che, in lacrime, ha spiegato loro di aver avuto, poco prima, un’accesa discussione con il. L’uomo, secondo il racconto della donna, al culmine della lite, l’avrebbe colpita in volto con un violento schiaffo e lei, per evitare che la situazione peggiorasse, ha preferito scendere in strada e attendere i soccorsi delle Forze dell’Ordine. La ...