Spalletti | la mamma | “Il calcio così è una citrullata”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ladicommenta le offese ricevute dal tecnico del Napoli a Firenze nella sfida contro i partenopei. Ilvadel tecnico del Napoli, ai microfoni del quotidiano la Nazione ha commentato quanto accaduto a Firenze in occasione della sfida contro il Napoli.Ladiha 88 anni, è una nonna gentile. Arzilla e disponibile. Risponde al telefono dopo pochi squilli, pimpante. Al tifoso che domenica scorsa l’ha offesa urlando brutte parole in faccia a suo figlio Luciano, replica invitando tutti a riflettere sul vero significato del: uno sport che deve unire e trasmettere valori sani, non uno sfogatoio di brutalità e violenza. Dalla sua abitazione di Sovigliana, un agglomerato di case che dividono i comuni di Empoli e Vinci, ...

