Smentita la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino (Di mercoledì 31 agosto 2022) Rosa Russo Iervolino è morta all’età di 86 anni. È stata più volte parlamentare, ministro in vari governi e sindaca di Napoli dal 2001 al 2011. Fu eletta per la prima volta in Parlamento nel 1979, dove è rimasta ininterrottamente – tra Camera e Senato – fino al 2001. La sua carriera politica si è svolta in primo luogo nella Democrazia Cristiana di cui è stata anche l’ultima presidente. Iervolino è stata ministro per gli Affari Sociali nel Governo Goria (1987-1988), poi, nello stesso ruolo, sotto governi successivi. È stata responsabile del dicastero della Pubblica Istruzione dal 1992 al 1994. E ancora ministro dell’Interno alla fine degli Anni Novanta nel Governo D’Alema: fu lei la prima donna a capo del Viminale. Ed è stata anche la prima donna sindaco di Napoli. Iervolino, una vita ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 agosto 2022)è morta all’età di 86 anni. È stata più volte parlamentare, ministro in vari governi e sindaca di Napoli dal 2001 al 2011. Fu eletta per la prima volta in Parlamento nel 1979, dove è rimasta ininterrottamente – tra Camera e Senato – fino al 2001. La sua carriera politica si è svolta in primo luogo nella Democrazia Cristiana di cui è stata anche l’ultima presidente.è stata ministro per gli Affari Sociali nel Governo Goria (1987-1988), poi, nello stesso ruolo, sotto governi successivi. È stata responsabile del dicasteroPubblica Istruzione dal 1992 al 1994. E ancora ministro dell’Interno alla fine degli Anni Novanta nel Governo D’Alema: fu lei la prima donna a capo del Viminale. Ed è stata anche la prima donna sindaco di Napoli., una vita ...

direpuntoit : Smentita la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino: 'Sta bene', assicura chi le è vicino. - paolomossetti : Smentita la notizia della morte di Rosa Russo Iervolino. Così il figlio all'agenzia LaPresse: «Mia madre è viva, st… - blankaut : Molti quotidiani han rilanciato la notizia, smentita dalla figlia, della morte di Rosa Russo Iervolino. Chissà qual è stata la loro fonte. - disagiavolo : Dunque la #Iervolino non è morta, una smentita di #Raiola memoria. Però vistala foto la responsabilità della notizi… - gianniderrico1 : @agorarai servizio pubblico. Non verifica notizia e da in diretta morte di #rosarussoiervolino. Notizia smentita da… -