Severini | “Invasi dalle zanzare Ma il piano disinfestazioni del Comune | dov’è?”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Fiumicino – “In questo periodo stiamo assistendo, specialmente nella zona nord di Fiumicino, a un vero e proprio assalto di insetti. Le punture peraltro provocano bubboni pruriginosi, come mai prima d’ora. E del promessodi disinfestazione delnon c’è traccia“. Così, in una nota stampa Roberto, capogruppo lista civica Crescere Insieme. “Ci avevano detto che avrebbero installato le ‘bat box’, – spiega il Capogruppo – piccoli rifugi di legno dove vengono ospitati i chirotteri, meglio conosciuti come pipistrelli, mammiferi particolarmente ghiotti di. Poi ci hanno detto che avrebbero fatto la disinfestazione classica, ma utilizzando prodotti ecosostenibili. Ora ci aspettiamo che ci dicano che hanno acquistato un carico di fionde per colpire gli insetti uno ad uno… Perché tanto siamo a livello ...