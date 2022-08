Scienza, produrre ossigeno su Marte: ecco l’ultimo esperimento del MIT (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiama Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, o MOXIE, è un esperimento del Massachusetts Institute of Technology volto a produrre in modo affidabile ossigeno sulla superficie di Marte. In uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, gli scienziati riportano che il dispositivo, delle dimensioni di una scatola porta pranzo, e’ stato in grado di produrre ossigeno in sette prove sperimentali. MOXIE, spiegano gli autori, ha raggiunto il Pianeta rosso a bordo del rover Perseverance, nel febbraio 2021, e ha svolto con successo il lavoro di un piccolo albero. Il dispositivo ha ottenuto ossigeno in una varieta’ condizioni atmosferiche, di giorno e di notte e attraverso diverse stagioni marziane. Lo strumento ha infatti raggiunto l’obiettivo di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si chiama Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, o MOXIE, è undel Massachusetts Institute of Technology volto ain modo affidabilesulla superficie di. In uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, gli scienziati riportano che il dispositivo, delle dimensioni di una scatola porta pranzo, e’ stato in grado diin sette prove sperimentali. MOXIE, spiegano gli autori, ha raggiunto il Pianeta rosso a bordo del rover Perseverance, nel febbraio 2021, e ha svolto con successo il lavoro di un piccolo albero. Il dispositivo ha ottenutoin una varieta’ condizioni atmosferiche, di giorno e di notte e attraverso diverse stagioni marziane. Lo strumento ha infatti raggiunto l’obiettivo di ...

